شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث الميناء.. اندلاع حريق ضخم في مصنع بمدينة مشهد الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت منظمة الدفاع المدني والإطفاء في إيران، عن نشوب حريق ضخم، اليوم الأحد، اندلع في مصنع للدراجات النارية في مدينة مشهد جنوب إيران.

وذكرت أن الحادث وقع بالقرب من مصنع "إلكترو استيل"، موضحة أن الحريق ما زال في بدايته، لكنه واسع النطاق، وفقا لـ"صابرين نيوز".

وأشار المدير العام لإدارة الإطفاء في مشهد، أنه أبلغ عن الحريق وإرسال فرق الإطفاء من عدة محطات إلى موقع الحادث الواقع في طريق النبي الأعظم، بحسب وكالة "إرنا".

انفجار ميناء بندر عباس ويأتي الحادث بعد أسبوع من انفجار ميناء بندر عباس الإيراني، الذي نتج عنه 70 قتيلًا، وإصابة أكثر من 1200 شخص.

ووقع الانفجار الذي سُمع دويه على بعد عشرات الكيلومترات، السبت الماضي قرابة الظهر (8,30 بتوقيت غرينتش) على رصيف ميناء رجائي، حيث يمر 85% من البضائع الإيرانية.

ويعدّ الميناء الذي يقع على مضيق هرمز حيث يعبر خُمس إنتاج النفط العالمي، جزءا من منطقة بندر عباس الكبرى التي يقطنها نحو 650 ألف شخص، كذلك، تضم المنطقة قاعدة رئيسية للبحرية الإيرانية.