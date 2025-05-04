بلال تقي الدين: الانتخابات البلدية فرصة أمام اللبنانيين لإحداث التغيير

اشار رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين في تصريح له، الى "حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها دليل على استمرار عمل المؤسسات والاحتكام لصندوق الاقتراع من قبل العائلات والقوى السياسية، لذلك تعطي عدة دول أهمية كبرى لهذا الاستحقاق المحلي، من ما يدل على ان المناخ الإقليمي والدولي المرتبط بلبنان استطاع الدفع نحو اجراء هذا الاستحقاق البلدي، من الواضح ان الانتخابات البلدية تشكل فرصة أمام اللبنانيين لإحداث التغيير عبر اختيار الأكفأ والأنظف لتحقيق التنمية في جميع المناطق".

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