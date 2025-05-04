أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "العثور على المواطن ر.ع جثة هامدة نتيجة اصابته بالراس قرب قلعة بعلبك الاثرية. على الفور حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقاً لكشف الملابسات الحادث".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": العثور على مواطن جثة هامدة نتيجة اصابته بالراس قرب قلعة بعلبك الاثرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.