إشكال على خلفية منع جوان حبيش الى مركز الاقتراع في غدير - جونيه

حصل اشكال على خلفية حضور رئيس بلدية جونية الحالي جوان حبيش للدخول الى مركز الاقتراع في غدير، حيث تم منعه من قبل القوى الامنية كون سجل قيده ينتمي إلى ساحل علما. ولم يغادر حبيش مكان الاقتراع وظل مصرا على دخول المركز بعد أن اتصل بقائمقام كسروان ستريدا نبهان، حيث قامت بدورها بالاتصال بمحافظ جبل لبنان محمد مكاوي حيث تم السماح له بدخول المركز.

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