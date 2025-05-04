كتيلي: التيار الوطني الحر موجود في كل البلديات التي فازت بالتزكية في جبل لبنان ولم نعرقل التوافق

أشارت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، إلى أنّ "التيار يناضل لتحويل الانتخبابات البلدية والاختيارية إلى استحقاق انمائي".

ولفتت، في مؤتمر صحفي، إلى "أننا في التيار احترمنا خيار العائلات من أجل اختيار المرشّحين"، وقالت "إننا شجعنا للمشاركة في التوافق بين العائلات والقوى الموجودة على الأرض"، مشددة على أنّ التيار لم يعرقل التوافق.

وأعلنت كتيلي "التيار موجود في كل البلديات التي فازت بالتزكية في محافظة جبل لبنان وعددها 68"، موضحة أنّ التيار لعب دورًا أساسيًا في انجاز التوافقات.