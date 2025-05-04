"القسام" أعلنت إيقاع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في "كمين مركّب" في رفح

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكرية لحركة "حماس"، في بيان، أنها تمكنت خلال كمين مركب في رفح أمس السبت من "استدراج قوة هندسية صهيونية لعين نفق مفخخة مُسبقًا حيث بدأت العملية بالاشتباك مع أفراد القوة وأجهزنا على عدد منهم من مسافة الصفر".

وأضافت "فور تقدم عدد من الجنود لعين النفق تم تفجيرها بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح، ثم تقدم مجاهدونا واستهدفوا دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" ورصد مجاهدونا عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى من المكان في منطقة مسجد الزهراء بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

ويأتي ذلك، في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي إلى توسيع عملياته في القطاع المحاصر والذي ترتكب فيه إسرائيل مجازر يوميّة خلال حربها على غزة منذ تشرين الأول 2023.