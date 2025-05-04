"النشرة": إعادة فتح قلم الاقتراع في حارة القبة بالشويفات بعد إيقافه لبعض الوقت اثر اشكال

علمت "النشرة"، عن "اشكال في أحد اقلام الاقتراع في حارة القبة في مدينة الشويفات، ما أدى إلى إيقاف عملية الاقتراع لبعض الوقت".

وقد أعيد فتح قلم الاقتراع قبل بعض الوقت، بعد تدخل القوى الأمنية التي أوقفت 4 أشخاص.