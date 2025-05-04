رئيس المجلس السياسي بحركة انصارالله: لن نوقف ضرباتنا على اسرائيل إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة

اشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في حركة انصار الله اليمنية مهدي المشاط خلال ترأسه اجتماع لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وقادة المناطق العسكرية، الى انه على "المغتصبين الصهاينة" ألا يثقوا في الادارة الاسرائيلية برئاسة بنيامين بنيامين نتانياهو والاميركية برئاسة دونالد ترامب مطلقاً.

واكد المشاط باننا لن نوقف ضرباتنا على اسرائيل إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وسنذهب إلى خيارات تصعيدية أخرى في حال استمر العدوان الصهيوني على غزة.

وشدد المشاط على انه لا يزال بمقدور الصهاينة العودة إلى أوطانهم ومغادرة فلسطين، قبل ألا يتمكنوا من ذلك.