نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت 40.43% وعدد المقترعين 337294

بلغت النسبة الاجمالية في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان حتى الآن، وفق وزارة الداخلية والبلديات، 40.43 بالمئة، وعدد المقترعين بلغ 337294.
وفي كسروان بلغت النسبة 56.08%، وفي عاليه 38.19%، وفي جبيل 52.27%، وفي بعبدا 35.01%، وفي المتن 34.29%، أمّا في الشوف فقد بلغت 40.53%.
وفي السياق، قال محافظ جبل لبنان محمد مكاوي في تصريج لقناة "الجديد"، إنّ "النهار الإنتخابي كان ناجحاً والإشكالات محدودة جداً".
ورأى أنّ "نسبة المشاركة بالانتخابات منطقية بعد أزمات كبرى مرّ بها البلد وبعد التأجيل الذي حصل".
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