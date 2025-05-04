ترامب: مستعد لسماع دعوات السماح لإيران بالسعي للطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّه مستعد لسماع "دعوات السماح لإيران بالسعي للطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية"، وذلك في ظل استمرار المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني وسط أجواء إيجابية.

ولفت، في تصريح لشبكة "إن بي سي"، إلى أنّ "السلام بين روسيا وأوكرانيا قد لا يكون قابلًا للتحقيق، لكن التوصل لاتفاق قد يكون قريبًا"، وتابع: "قد يأتي وقت أُعلن فيه ترك التفاوض بين روسيا وأوكرانيا وقد يكون هناك شيء لا أستطيع فعله".

في سياق آخر، ذكر الرئيس الأميركي أنّ "بعض السلع قد ترتفع أسعارها، لكن انخفاض أسعار الطاقة سيكون أكثر أهمية للمستهلكين".

إلى ذلك، قال ترامب: "لم أعقد أي اجتماعات رسمية بشأن تحديد مسار لولاية ثالثة"، موضحًا "أنني أتطلع لقضاء 4 سنوات رائع ثم تسليم الرئاسة لشخص ما ويفضل أن يكون جمهوريًا"، مضيفًا "هناك قيادات رائعة في الحزب الجمهوري قادرة على تحمل المسؤولية".

على صعيد آخر، أشار الرئيس الأميركي إلى "أنني لا أقول إني سألجأ إلى الخيار العسكري للاستيلاء على غرينلاند لكن لا أستبعد أي شيء"، مضيفًا "نحن بحاجة ماسة إلى غرينلاند من أجل الأمن الدولي"، في تكرار لموقفه السابق بشأن غرينلاند التي ترفض الانضمام للولايات المتحدة الأميركية.