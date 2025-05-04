أبي المنى: سنلتقي سفراء الدول الغربية في لبنان غدًا للضغط وطمأنة الدروز في سوريا

أشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى أبي المنى، تعليقًا على الانتخابات البلدية والاختيارية، إلى أنّ "هذا اليوم ديمقراطي ولم أنتخب كي لا أُصَنَّف كداعم لأي من اللوائح".

ولفت، في تصريح لقناة "إم تي في" من بلدته شانيه، إلى أنّ "البلدة لا تشهد أي تشنّجات"، وقال: "أتمنّى أن تنتقل العملية الديمقراطية التي يشهدها لبنان إلى سوريا لطمأنة الناس بعد ما شهده الأسبوع من أعمال تحريضية، فالدولة السورية مسؤولة لطمأنة الناس كما القيادات في المناطق".

ورأى أنّ "هناك بعض التجاوزات في سوريا ولكن لا بدّ من إعطاء الفرصة للدولة كي تبني مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ونحن في خضم التحوّلات التي تشهدها المنطقة ونؤكد على هويتنا العربية وإنّ ديننا هو الإسلام".

وكشف أبي المنى أنّه "غدًا سنلتقي سفراء الدول الغربية في لبنان للضغط وطمأنة الدروز في سوريا فهناك عائلات هُجّرت وندعوها للعودة لأننا ما اعتدنا أن نترك أرضنا".

وأضاف "لدى إسرائيل أطماعها التوسعيّة وهذا لا يجب أن يتعارض مع حقوق الشعوب والأمن والسلام للجميع"، وتابع: "أهلنا ثابتون في قراهم ومناطقهم ولن يتخلّوا عنها والتواصل مع الإدارة السورية والدول المؤثرة في سوريا متواصل على أعلى المستويات".