النشرة: نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت 38.12% وعدد المقترعين 317981

أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت حتى الآن 38.12%، حيث بلغ عدد المقترعين 317,981. وسجلت النسب التفصيلية على الشكل الآتي: كسروان: 52.49% جبيل: 49.10% الشوف: 37.81% عاليه: 36.52% بعبدا: 33.08% المتن الشمالي: 32.62%

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