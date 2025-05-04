شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة يهنئ البلشي بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين: احترم رأي الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 05:09 م

تقدم عبد المحسن سلامة بالتهنئة لخالد البلشي نقيب الصحفيين على فوزة فى انتخابات التجديد النصفى لنقابه الصحفيين.

وقال عبد المحسن سلامه: أتقدم "بخالص الشكر والتقدير لكل الزميلات والزملاء الذين منحونى ثقتهم وأصواتهم لرغبتهم فى مستقبل أفضل لنقابة الصحفيين ومهنة الصحافة، وأحترم رأى الجمعية العمومية واختياراتها، وأقدم التهنئة للزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين، والزملاء الفائزين فى التجديد النصفي".

وأكمل عبد المحسن سلامة: "أتمنى التوفيق لمجلس النقابة (نقيباً ومجلساً) فى دورته الجديدة لتحقيق طموحات الصحفيين المستحقة فى كل المجالات، مؤكدا على امتنانه الشديد وتقديرة الكامل لكل أعضاء الجمعية العمومية، وإصراره على العمل بكل جدية لبذل أقصى طاقته لرفعة شأن النقابة والمهنة وخدمة كل الزميلات والزملاء بغض النظر عن أية مواقع نقابية.