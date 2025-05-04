شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس فى عيد العمال تؤكد أن المواطن محور الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عن تقديره البالغ لمضامين كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، معتبراً أنها تجسد الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في تمكين الطبقة العاملة ووضعها في صدارة أولويات التنمية.

وأكد سويلم أن الرسائل الرئاسية حملت دلالات واضحة على الإرادة السياسية الفاعلة في تحسين أوضاع العمال، مشيراً إلى أن اختيار موقع صناعي متقدم بمدينة السويس لإقامة الاحتفال لم يكن أمراً اعتباطياً، بل يعكس التوجه العملي للدولة نحو ربط التنمية بالإنتاج، وتكريس دور العامل المصري كشريك أساسي في عملية البناء الوطني.

ولفت النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإجراءات الرئاسية الأخيرة، وعلى رأسها إصدار قانون العمل الجديد وتشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تمثل ضمانات حقيقية لحماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، وأضاف أن هذه الخطوات تعكس فهماً دقيقاً لطبيعة المرحلة الراهنة ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

وشدد سويلم، على أن سياسات دعم العمالة غير المنتظمة، وبرامج تأهيل الشباب، وتوسيع فرص التشغيل، تترجم على أرض الواقع مبدأ العدالة الاجتماعية الذي تنتهجه الدولة، مؤكداً أن هذه الجهود المتكاملة تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ونوه النائب هشام سويلم، بأن كلمة الرئيس السيسي مثلت تحية تقدير صادقة لكل عامل مصري، معتبراً أن العمال هم "حماة حقيقيون للوطن وأحد أهم ركائز نهضته". وأكد أن حزب حماة الوطن يضع دعم هذه الفئة الحيوية من المجتمع على رأس أولوياته، انطلاقاً من إيمان راسخ بدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الجديدة.