صاروخ من اليمن يُدوّي في سماء القدس والبحر الميت

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية باتجاه مناطق وسط فلسطين المحتلة، قبل أن يتم اعتراضه في الأجواء، بعد تفعيل صفارات الإنذار في مدينة القدس المحتلة ومنطقة البحر الميت ومناطق مجاورة.

وأفاد سكان محليون بسماع دوي انفجارات قوية في سماء المناطق التي دوت فيها صافرات الإنذار، مما أثار حالة من الهلع، خصوصًا في القدس. وأكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية عدم وقوع إصابات مباشرة، باستثناء إصابة شاب يبلغ من العمر 26 عامًا بجروح طفيفة أثناء محاولته الوصول إلى أحد الملاجئ.

ويأتي هذا التطور في سياق ما يُعرف بـ"جبهة الإسناد اليمنية"، وهي سلسلة عمليات عسكرية تنفذها جماعة الحوثي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتحديدًا مع قطاع غزة المحاصر، والذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ نحو 18 شهرًا.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، شهد الشمال الإسرائيلي تصعيدًا مماثلًا؛ حيث تم إطلاق صاروخين باليستيين من اليمن، الأول باتجاه قاعدة "رمات دافيد" العسكرية صباحًا، والآخر نحو منطقة حيفا في ساعات الظهيرة، بحسب ما أعلنت مصادر إسرائيلية.

وتتزايد المخاوف في إسرائيل من تصاعد وتيرة الهجمات المنطلقة من جبهات متعددة، في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، والجمود الذي يخيّم على مفاوضات وقف إطلاق النار.

المصدر : عرب 48