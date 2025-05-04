شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني الإيراني: اندلاع حريق في مصنع بمدينة مشهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت منظمة الدفاع المدني والإطفاء في إيران، نشوب حريق اندلع في مصنع للدراجات النارية في مدينة مشهد جنوب إيران.

وذكرت أن الحادث وقع بالقرب من مصنع "إلكترو استيل"، موضحة أن الحريق ما زال في بدايته، لكنه واسع النطاق وفقا لـ"صابرين نيوز".

هذا وأشار المدير العام لإدارة الإطفاء في مشهد، أنه أبلغ عن الحريق وإرسال فرق الإطفاء من عدة محطات إلى موقع الحادث الواقع في طريق النبي الأعظم، بحسب وكالة "إرنا".

