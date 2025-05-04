أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة مشهد الإيرانية، عن الحريق اندلع في مصنع للدراجات النارية، موضحة أنّه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات حتى الآن".
ويأتي إعلان السلطات الإيرانية بعد أن انتشرت مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحريق واسع في مدينة مشهد الإيرانية، وذلك بعد أيام من انفجار كبير وقع في ميناء رجائي في مدينة بندر عباس أشار سلطات إيران إلى أنه وقع بسبب الإهمال.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الإطفاء في مشهد الإيرانية: حريق اندلع في مصنع للدراجات النارية ولا أنباء عن إصابات حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.