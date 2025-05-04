إدارة الإطفاء في مشهد الإيرانية: حريق اندلع في مصنع للدراجات النارية ولا أنباء عن إصابات حتى الآن

أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة مشهد الإيرانية، عن الحريق اندلع في مصنع للدراجات النارية، موضحة أنّه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات حتى الآن".

ويأتي إعلان السلطات الإيرانية بعد أن انتشرت مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحريق واسع في مدينة مشهد الإيرانية، وذلك بعد أيام من انفجار كبير وقع في ميناء رجائي في مدينة بندر عباس أشار سلطات إيران إلى أنه وقع بسبب الإهمال.