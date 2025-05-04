بوتين: المصالحة بين روسيا وأوكرانيا أمر محتوم وأفكّر في مسألة اختيار خليفتي في الحكم باستمرار

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنّ "روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام أسلحة نووية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ونأمل ألا يكون ذلك ضروريًا"، مؤكدًا أنّ "المصالحة بين روسيا وأوكرانيا أمر محتوم ومسألة وقت فحسب".

كلام بوتين جاء خلال مقابلة معه في الفيلم الوثائقي "روسيا، الكرملين، بوتين، 25 عامًا" الذي بثته قناة "روسيا".

وأشار بوتين إلى أنّ "روسيا لديها ما يكفي من القوات والموارد لإنجاز العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بالنتيجة المأمولة"، مضيفًا "أرادوا استفزاز روسيا لارتكاب أخطاء خلال العملية الخاصة، لكنها تمكنت من الحفاظ على هدوئها".

وأضاف بوتين "روسيا حققت تقدمًا قويًا منذ عام 2014 بفضل العقوبات التي فرضها الغرب بعد أحداث شبه جزيرة القرم"، وقال "روسيا اضطرت إلى اتخاذ قرار في عام 2014 بدعم سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وأي تصرف غير ذلك كان سيعني تركهم ليُنهشوا".

هذا، وذكر أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تقولها الآن صراحةً إن الغرب في حالة حرب وجودية مع روسيا"، مشيرًا إلى أنّ "روسيا تقف وحدها في مواجهة الغرب الجماعي بأكمله"، وقال: "الغرب استغل توقف القتال بعد اتفاقيات مينسك لإعادة تسليح أوكرانيا والاستعداد للحرب مع روسيا".

وتابع بوتين: "عندما تعتمد دولة مثل روسيا بشكل كبير على العوامل الخارجية فهذا يعد أمرا خطيرا‏"، لافتًا إلى أنّ "روسيا وقّعت اتفاقيات مينسك على أمل الالتزام بها لكنها تعرضت للخداع وروسيا تعاملت مع الاتفاقيات مع شركائها الغربيين بثقة حذرة حتى عام 2022".

وأكّد الرئيس الروسي أنّ بلاده "لم تتأثر بخروج الشركات الغربية رغم المخاطر الكثيرة بسبب وجود قواعد للاقتصاد‏ الوطني".

إلى ذلك، قال بوتين: "أفكر في مسألة اختيار خليفتي في الحكم باستمرار ولكن في النهاية الاختيار سيكون بيد الروس"، موضحًا أنّه "يجب أن يكون هناك عدة أشخاص في روسيا قادرين على كسب ثقة الشعب".