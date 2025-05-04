نتانياهو: سنرد على هجمات الحوثيين ووجهنا ضربات قاسية ضد حماس وحزب الله

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح بعد الهجوم اليمني على مطار بن غوريون، "أننا سنرد على هجمات الحوثيين والعمل ضدهم ليس أمرا ينتهي بضربة واحدة"، موضحًا "أننا عملنا ضد الحوثيين في الماضي وسنعمل في المستقبل أيضًا ونحن ننسق مع الإدارة الأميركية".

ولفت إلى أنّ "إسرائيل أسقطت نظام الأسد الذي كان حلقة الوصل بين حزب الله وإيران"، مضيفًا "وجهنا ضربات قاسية ضد حماس وحزب الله".

إلى ذلك، أوضح نتايناهو "لدينا خطة بشأن غزة تقوم على الحسم وعدم بقاء حماس"، معتبرًا أنّ "الحرب في غزة ستنتهي عندما نحقق نصرا كاملا ومطلقا"، مضيفًا "الضغط العسكري نجح وسينجح حتما في إعادة الأسرى".

وذكر نتانياهو، "أننا لن نتنازل عن هزيمة حماس"، في حين لفت إلى أنّه "من يخاف على الدولة لا يجب أن يدعو لرفض الخدمة العسكرية".