هاشم التقى وفوداً عربية على هامش مشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي وتأكيد على دعم لبنان وإدانة للعدوان الإسرائيلي

شارك عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، على هامش مشاركته في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الجزائر، في لقاءات مع عدد من الوفود العربية المشاركة، من بينها الوفود العراقي والأردني والسعودي وسلطنة عمان.

وأكد أعضاء الوفود تضامنهم مع لبنان، وإدانتهم لما يتعرض له من عدوان إسرائيلي، معتبرين أنه يأتي استكمالاً لما يصيب غزة وفلسطين، في إطار تنفيذ أجندة عدوانية تستهدف الأمة العربية بأسرها، وتسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض ​سياسة​ هيمنة من قبل الكيان الصهيوني على حساب الأراضي العربية. ولفتوا إلى أن من مسؤولية الجميع مساندة الشعبين اللبناني والفلسطيني في هذه الظروف الدقيقة.

من جهته، شكر النائب هاشم الأشقاء العرب على دعمهم المتواصل للبنان وشعبه في مختلف المراحل، ولا سيما خلال العدوان الأخير الذي لا يزال مستمراً رغم اتفاق وقف إطلاق النار، بسبب تنصل العدو الإسرائيلي من التزاماته، وهو ما دأب عليه دائماً نتيجة الدعم الواسع الذي يحظى به.

وأكد هاشم على ضرورة تنبّه الأشقاء العرب إلى خطورة سياسات ومخططات الكيان الصهيوني، التي لا تستهدف فلسطين ولبنان فحسب، بل تطال الوطن العربي بأكمله، وجوداً وإمكانات.