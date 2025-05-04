نسبة الاقتراع في جبل لبنان حتى الساعة 3 أدنى مما كانت عليه بالتوقيت نفسه في العام 2016

أظهرت مقارنة نشرتها وزارة الداخلية والبلديات أن نسبة الإقتراع في محافظة جبل لبنان في الإستحقاق، حتى الساعة الثالثة، هي أدنى من تلك التي سجلت في التوقيت نفسه في الإنتخابات الماضية في العام 2016.

وقد بلغت نسبة الاقتراع في العام الحالي على مستوى المحافظة 31.16%، بينما في العام 2016 كانت إلى 38.70%.

وفي بعبدا كانت 23% بينما اليوم 26.66%، في عاليه كانت 38% بينما اليوم 29.39، في كسروان كانت 46% بينما اليوم 42.46%، في الشوف كانت 37% بينما اليوم 31.11%، في المتن كانت 35.20 بينما اليوم 26.89%، أمّا في جبيل فكانت 43% بينما اليوم 41.17%.