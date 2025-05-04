مكتب وزير الداخلية: 12 شكوى حول رشاوى انتخابية في جبل لبنان وتوقيف مشتبه به في الفنار

افاد مكتب وزير الداخلية والبلديات في بيان الى انه "ورد إلى غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية ١٢ شكوى حول رشاوى انتخابية في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان، لذلك، تمت إحالة المعلومات الواردة إلى قوى الامن الداخلي للتحقق منها ومتابعتها مع القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية".

واوضحت أنه "في محلة الفنار في المتن الشمالي ألقت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي القبض على أحد المواطنين بشبهة دفع رشاوى لصالح احد المرشحين، فتمت إحالة الملف إلى مفرز الجديدة القضائية التي فتحت محضرا عدليا بإشراف القضاء المختص".