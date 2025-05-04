أشاد "حزب الله"، في بيان، بـ"العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت مطار بن غوريون في قلب الكيان الموقّت، خارقةً كل أنظمة الدفاع الصهيونية والأميركية، ومحققةً هدفها بدقة عالية محطمة جبروت هذا الكيان".
وأوضح أنّ "هذا الهجوم البطولي يُؤكد مجددًا فشل العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، وعجزه عن كسر إرادة الشعب اليمني الصلبة أو دفعه للتراجع عن موقفه المشرف في مساندة غزة وفك الحصار عنها، وفي مواجهة حرب الإبادة التي يشنّها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء".
وقال "حزب الله" إنّ "الموقف الثابت والراسخ للشعب اليمني العزيز وقيادته الحكيمة والشجاعة في دعم غزة وشعبها المقاوم، رغم استمرار العدوان والحصار الخانق عليه، هو مبعث اعتزاز وفخر لكل أحرار الأمة، وهو حجة على جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية، ويُحتّم على الجميع مهما كانت الظروف أن يُسخّروا كل ما لديهم من قدرات في سبيل مساندة غزة وأهلها".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": الهجوم اليمني على مطار بن غوريون يؤكّد فشل العدوان الأميركي البريطاني على اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.