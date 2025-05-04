الجميّل من بكفيا: نحاول استعادة الديمقراطية التي غابت في بعض القرى

رأى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، أنه "من الطبيعي إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، وبالتالي لا يمكن الاحتفال في كل مرة يتم إنجازها".

ولفت، قبيل الادلاء بصوته في بكفيا، إلى أنّ "كتلة الكتائب تقدمت باقتراح قانون نسبي لكن لم يتم إقراره"، مشددًا على أن "اللوائح المقفلة لا تحل أي مشكلة والنقاش طويل في هذا الموضوع".

وردًا على سؤال، أشار الجميّل إلى أنه "في الاعوام الماضية كانت هناك تراكمات لأشخاص مارست نشاطها في البلديات بطريقة غير ديمقراطية، ونحن نحاول اليوم استعادة هذه الديموقراطية في بعض القرى".

وعن التحالفات، اعتبر رئيس الكتائب أنه "عندما تدخل العائلات على الخط يكون هناك خليط سياسي خصوصًا في القرى الصغيرة، أما في المدن الكبيرة فالامور مسيّسة أكثر".

وعن رئاسة إتحاد بلديات المتن، قال: "عيننا ليست على الاتحاد ولكن هناك غياب تام للاتحاد منذ 35 عامًا، لذلك يجب أن يكون هناك تغيير على هذا المستوى ونعمل على هذا الموضوع".