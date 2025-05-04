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ادلى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى بصوته في مهنية الدكوانة الرسمية، منوّهًا بكل الجهود التي تبذل لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، ومشدداً على أهمية صون حرية الرأي والتعبير لدى المواطنين.
وأكد أن وزارة الداخلية والجيش وضعوا معاً كل التدابير الاحترازية لإجراء العملية الإنتخابية بسلاسة وسلامة. وحتى الآن لم يسجل أي حادث أمني او إداري لأنه تم التحضير لهذا اليوم ووزير الداخلية قام بكل ما يلزم ونحن نؤازره ونسانده.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع أدلى بصوته في الانتخابات البلديةة ونوّه بكل الجهود لإنجاح الاستحقاق الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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