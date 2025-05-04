رحبت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود في بيان" بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة السماح بسفر مواطنيها إلى لبنان اعتباراً من السابع من شهر أيار الحالي، على أثر زيارة فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون الأسبوع الفائت إلى أبو ظبي".
واعتبرت انه "يأتي هذا القرار بعد سنوات من حظر السفر ودعماً للإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية ومختلف الأجهزة الأمنية والمرافق الحيوية لتقديم أفضل الخدمات السياحية وضمان أمن الوافدين وراحتهم".
واعتبرت الوزيرة لحود أن "هذا القرار يؤكد عودة الثقة بلبنان ويفتح الباب لتطوير الروابط التاريخية التي تجمع البلدين"، آملةً أن "تحذو سائر دول مجلس التعاون الخليجي حذو دولة الإمارات في أقرب وقت ممكن، ليعود لبنان مقصد أشقائه العرب، ومركز النشاط السياحي والثقافي في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة السياحة رحبت بقرارالإمارات السماح بسفر مواطنيها إلى لبنان: القرار يؤكد عودة الثقة بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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