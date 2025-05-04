اعتقالات في لندن خلال تحقيق بأعمال إرهابية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت شرطة لندن عن اعتقال ثمانية رجال، بينهم سبعة إيرانيين، في تحقيقين منفصلين أجرتهما شرطة مكافحة الإرهاب.

وأفادت شرطة العاصمة البريطانية بأن خمسة منهم أُلقي القبض عليهم في مواقع مختلفة في أنحاء إنكلترا يوم السبت في إطار تحقيق "مُخطط له مسبقًا" في مؤامرة "لاستهداف موقع محدد".

وقالت إن أربعة منهم - اثنان يبلغان من العمر 29 عامًا، وواحد يبلغ من العمر 40 عامًا، وآخر يبلغ من العمر 46 عامًا - مواطنون إيرانيون. وقالت الشرطة إن جنسية وعمر الشخص الخامس لا يزالان قيد التحديد.

وأُلقي القبض على ثلاثة رجال آخرين، جميعهم إيرانيون، في لندن يوم السبت بموجب قانون الأمن القومي في إطار تحقيق منفصل أجرته قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة. وأكدت الشرطة أن العمليتين غير مرتبطتين.

وشكرت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، الشرطة وأجهزة الأمن "على الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على أمن بلدنا". وقالت: "هذه أحداث خطيرة تُظهر الحاجة المستمرة لتكييف استجابتنا لمواجهة تهديدات الأمن القومي".

شرطة مكافحة الارهاب

ويتولى مركز مكافحة الإرهاب التابع لشرطة العاصمة البريطانية مسؤولية قيادة التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التحقيقات في التجسس وتهديدات الدولة.

في العملية التي أُلقي فيها القبض على خمسة رجال، احتُجز أربعة بموجب قانون الإرهاب. وأُلقي القبض على الرجل الخامس بموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية.

أُلقي القبض على الخمسة جميعًا للاشتباه في تحضيرهم لعمل إرهابي.

وقالت سكوتلانديارد إن اعتقال الرجال تم في سويندون، وغرب لندن، وستوكبورت، وروكديل، ومانشستر، ولا يزالون رهن الاحتجاز لدى الشرطة. وأفادت الشرطة أن التحقيق يتعلق بمخطط مشتبه به لاستهداف "موقع محدد".

وأضافت شرطة العاصمة أنه تم إبلاغ "الموقع المعني"، الذي لم تُسمِّه، وهو يتلقى الدعم من الشرطة.

يقود هذا التحقيق مركز مكافحة الإرهاب التابع لشرطة العاصمة، بدعم من ضباط من شرطة مانشستر الكبرى وشرطة ويلتشير، بالإضافة إلى ضباط مكافحة الإرهاب من جميع أنحاء البلاد.

وصرح القائد دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة: "لا يزال التحقيق في مراحله الأولى، ونحن نستكشف مسارات تحقيق مختلفة لتحديد أي دوافع محتملة، وكذلك لتحديد ما إذا كان هناك أي خطر إضافي على الجمهور مرتبط بهذه المسألة".

وأضاف: "نتفهم أن الجمهور قد يشعر بالقلق، وكما هو الحال دائمًا، أطلب منهم البقاء يقظين، وإذا رأوا أو سمعوا أي شيء يثير قلقهم، فعليهم الاتصال بنا".

وفي العملية المنفصلة، ​​أعلنت شرطة العاصمة أنه تم اعتقال ثلاثة رجال - تتراوح أعمارهم بين 39 و44 و55 عامًا - بموجب قانون الأمن القومي في ثلاثة عناوين منفصلة في شمال غرب لندن وغربها، وتم احتجازهم بينما تستمر عمليات التفتيش.

وأكدت الشرطة أن هذا التحقيق لا علاقة له باعتقال الأشخاص الخمسة الآخرين.