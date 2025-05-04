شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: مصر قادرة على صد الهجمات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه كانت هناك نحو 3.5 مليون هجمة سيبرانية تمت خلال العام الماضي على مستوى العالم، متابعا: "أكيد لمصر نصيب منها، لكن قليل جدا"، واستطرد: "نطمئن ولكن بحذر، لا توجد دولة بمعزل عن الهجمات الإلكترونية لكن الدولة لديها قدرة على التصدي وقدرة على وضع خطط استبقاقية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة بعنوان: الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وتابع: لدينا منصة مصر الرقمية، ونحرص على نشر الأفلام والفيديوهات التوعوية على المنصات الأخرى وننسق مع الوزير لوضعها على منصة مصر الرقمية، ولدينا قدرة على صد الهجمات، ونطور ونستمر في التطوير من خلال البرامج التوعوية، وكافة المراحل التعليمية فيها البرامج التوعوية وبرامج التدريب، كما يتم مراجعة سلاسل الإمداد المختلفة وأى معدات تدخل الدولة المصرية، المشكلة في أول مرة تدخل، والحكومة أسندت كافة الأعمال الخاصة بالمراجعة للبنية التحتية للشركات الناشئة، حرصا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأكد أن الترخيص لشركات القطاع الخاص في مجال الأمن السيبراني والشركات الناشئة يكون بمقابل مادي بسيط حتى يتمكن الشباب من إقامة وإنشاء هذه الشركات، فليس الهدف الربح بقدر الاستفادة من الشباب.

وقال إنه ردا على طلب النائب حازم الجندي فيما يخص استراتيجية الأمن السيبراني، فإن لدينا استراتيجية بالفعل، ويتم مراجعة الاستراتيجية كل 3 سنوات، والمراجعة المقبلة سيتم مراعاة ما أورده المجلس من توصيات .

وحذر رئيس "تنظيم الاتصالات"، من أحد أنواع الجرائم الإلكترونية ومنها رسائل الاحتيال التي يتعرض لها المواطن للنصب عليه بمبالغ مالية، وقال إن هناك حرص على توعية كبار السن نظرا لصعوبة التعامل من بعضهم مع التكنولوجيا، خاصة أن الحكومة تستهدف تعزيز الهوية الرقمية بحيث يستطيع المواطن قريبا جدا الحصول على معظم الخدمات الحكومية عن طريق التليفون.

وتابع: "يتم مراجعة كافة الخطوط وكافة المحافظ الإلكترونية، حيث إن معظم القضايا تجد أن مستخدم الخط ليس بالضرورة هو المستخدم الفعلي، ويتم حاليا وضع خطة زمنية مع وزارة الداخلية والنيابة العامة".

ونوه إلى أنه يتم إنشاء مركز رصد للمراقبة في كل مرافق الدولة الحيوية والتصدي للهجمات الإلكترونية الخاصة بها، لمراقبة كافة المرافق الحيوية من أي هجمات سيبرانية مطارات وموانىء وكهرباء ومياه وغاز وغيرها، ووضع خطة تنبؤ.

وبشأن سؤال لأحد النواب عما إذا كانت وزارة الاتصالات مستعدة لموضوع العملة الرقمية "البيتكوين"، رد قائلا: "وزارة الاتصالات مؤهلة، لكن الموضوع يخص البنك المركزي، والنيابة العامة تتخذ إجراءات بشأن فك هذه المحافظ، ولدينا القدرة على التعامل مع هذه التكنولوجيات، وفك الشفرات ومراجعة المحافظ الخاصة بالبيتكوين".

وفيما يخص التوجه نحو السوق الإفريقي، قال المهندس محمد شمروخ، إن سمعة مصر طيبة جدا، ولدينا مجموعة من الشركات المصرية ومصر أكبر سوق في المنطقة، والحكومة تستهدف شجيع الشركات الناشئة، من خلال الترخيص بمبالغ بسيطة للشركات الخاصة التي يتم إنشائها، وأن يكون لديها قدرة تمكنها من دخول الأسواق الأفريقية وغيرها.