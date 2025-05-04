شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شبكة الجامعات المصرية: 91 كلية حاسبات وذكاء اصطناعى بمصر وبرامج متخصصة لدعم الأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

أكد كريم عمارة، مدير شبكة الجامعات المصرية، أن مصر تضم أكثر من 91 كلية متخصصة في مجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن توفر برامج أكاديمية بهذه الجامعات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما أسهم في تخريج دفعات مؤهلة للعمل بالسوقين المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبة مجلس الشيوخ عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، ، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال "عمارة" إن عدد الطلاب المقيدين بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي يبلغ نحو 110 آلاف طالب، مع تزايد مستمر في الأعداد، لاسيما مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، ومن المنتظر افتتاح 12 كلية جديدة خلال الفصل الدراسي القادم.

وأوضح" عمارة" أنه كل خريجي كليات الحاسبات ليسوا متخصصين مباشرة في الأمن السيبراني، إلا أن جميع الطلاب يحصلون على مناهج وكورسات داعمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مع التركيز على الجانب العملي بشكل كبير ليكونوا أكثر جاهزية لسوق العمل.

وأشار "عمارة" إلى أن هناك إطارا مرجعي يتم العمل عليه لتطوير اللوائح وتقديم برامج مهنية جديدة تساعد الطلاب والخريجين على مواكبة التطورات التكنولوجية، و يجري تنسيق كبير مع مؤسسات دعم ريادة الأعمال، فضلا عن نشر الحاضنات التكنولوجية في مختلف الجامعات.

ونوه كريم عمارة إلي أهمية المسابقات التي يتم تنظيمها داخل الكليات بمشاركة الطلاب والخريجين، بما تسهم في صقل المهارات وربط الجانب الأكاديمي بالمتطلبات العملية لسوق العمل.