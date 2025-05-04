أوكرانيا: الدفاع الجوي يسقط عدداً من الطائرات المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 69 طائرة مسيرة من أصل 165 أطلقتها روسيا خلال ساعات الليل. وأضافت أن 80 طائرة مسيرة فُقدت.

محمد يوسف

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