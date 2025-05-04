انطلاق الانتخابات البلدية في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت صباح الأحد في لبنان المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحا (04,00 ت غ) في محافظة جبل لبنان، وهي الأكبر من حيث عدد السكان. ومن المقرر أن تقفل الصناديق عند السابعة مساء.

وأكد رئيس الجمهورية جوزيف عون، أهمية الانتخابات لكي "نعطي ثقة للناس ونعطي ثقة للعالم الخارجي أن لبنان عاد يبني مؤسساته وعاد يقف على السكة الصحيحة".

وبحسب وزارة الداخلية، بلغ إجمالي عدد المرشحين للمقاعد البلدية والاختيارية في جبل لبنان 9321 شخصا من بينهم 1179 من الاناث.

ومن المقرر أن تجرى في 24 مايو، الانتخابات البلدية في محافظتي النبطية والجنوب.

وتجرى الانتخابات في محافظتي الشمال وعكار في 11 مايو، ومحافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل في 18 منه.