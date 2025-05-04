إعلان لائحة "ضيعتنا بتجمعنا" لخوض الانتخابات البلدية في بينو- قبولا العكارية

أُعلن تشكيل لائحة "ضيعتنا بتجمعنا" لخوض الانتخابات البلديّة والاختياريّة في بلدة بينو- قبولا في عكار، الّتي تضمّ وجوهًا جديدةً من أبناء البلدة.

وأشارت المرشّحة لرئاسة اللّائحة كارول فارس، إلى "أنّنا ترشّحنا لأنّنا نؤمن بضرورة العمل الجاد والمثمر لإعادة بلدتنا إلى الخارطة السّياحيّة، ولكي تعود بينو عروس عكار".

وذكرت أنّ أسماء المرشّحين معها على اللّائحة، هم: رندا عطية، ندى داود، إلماظة جرجس ، بسام منصور، فادي جواد، جورج سركيس، ميلاد ديب، جون ابراهيم، جرجي اسحاق، جورج جبور، ابراهيم عطية، الياس زعرور، شادي جريج وميشال الأطرش.

ويركّز البرنامج الانتخابي للائحة على: "تحسين البنية التّحتيّة والخدمات الأساسيّة، رقمنة الخدمات البلدية لتسهيل الاجراءات وتقليل البيروقراطية، تعزيز الشفافية في الموازنات والمشاريع، إعادة تأهيل ملاعب النوادي في البلدة ووضعها في تصرف الجميع، تشجيع المبادرات الثقافية واحياء التراث لتعزيز روح الانتماء والمواطنة ودعم المبادرات الشبابية والمشاريع الصغيرة، وضع خطة شاملة لتطوير الاحياء وتنظيم الاسواق، الحفاظ على المساحات الخضراء والثروة الحرجية وتشجير الشوارع وتشجيع البناء المستدام والطاقة المتجددة في المشاريع الجديدة، دعم مشاريع تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتشجيع المواطنات على المساهمة في صنع القرار المحلي عبر لجان الاحياء...".