سلام: خطوة دولة الإمارات بإلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان دليل على عمق العلاقة بين البلدين

اشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الى أن "خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة في إلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان هي دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، وهي خطوة تستحق كل الشكر والتقدير، لدولة الامارات ولرئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
وأكد أن "لبنان واللبنانيين ينتظرون بشوق رؤية أشقائهم الإماراتيين كما كل الأخوة في الخليج وسائر العرب في الربوع اللبنانية".
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