العميد فرح تفقد نقاط تمركز عناصر الدفاع المدني وأعطى توجيهاته بتقديم المساعدة الفورية للناخبين

تفقد المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، نقاط تمركز عناصر الدفاع المدني المنتشرين في مختلف أقضية محافظة جبل لبنان، واطّلع ميدانيًا على جهوزيتهم وعلى حسن تنفيذ الخطة الموضوعة لمواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الأولى.

وقد أثنى العميد فرح على الجهوزية العالية التي أظهرها العناصر، مشددًا على أهمية البقاء في أعلى درجات الاستعداد لتلبية نداء المواطنين في أي لحظة. كما أعطى توجيهاته بتقديم المساعدة الفورية للناخبين، لا سيما كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل وصولهم إلى أقلام الاقتراع بأمان.

وفي هذا الإطار، تمركز نحو ٥٨٥ عنصرًا في حوالي ٢٠١ نقطة انتشار ميدانية، مدعومين بـ١٧٨ آلية، لتأمين مواكبة العملية الانتخابية. وقد نُفّذت حتى الساعة ١٩٩ مهمة، توزّعت بين مساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مراكز الاقتراع، والتدخل لمعالجة ١٠ حالات طارئة ميدانيًا، فيما نُقلت ٤ حالات إلى المستشفيات بسبب عوارض صحية.

تندرج هذه الجولة التفقدية في إطار المتابعة المباشرة لسير العمليات الميدانية، تأكيدًا على التزام المديرية العامة للدفاع المدني بتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات، السيد أحمد الحجار، التي شدّد عليها خلال اجتماع مجلس الأمن المركزي في سياق الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجهوزية الخاصة بالمواكبة الانتخابية تسير بالتوازي مع استمرار العناصر في تنفيذ المهام الموكلة إليهم على كامل الأراضي اللبنانية، لا سيما مهام الإطفاء والإسعاف والإنقاذ، وغيرها من الواجبات اليومية التي يضطلعون بها على مدار الساعة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

واكدت المديرية العامة للدفاع المدني استمرار حالة الجهوزية التامة حتى صباح الإثنين الواقع فيه ٥ أيار، وحرصها الدائم على تأدية واجبها في حماية المواطنين خلال مختلف المحطات الوطنية. كما تذكر المواطنين بضرورة الاتصال على الرقم ١٢٥ أو التواصل عبر واتساب على الرقم ٧٠١٩٢٦٩٣ للتبليغ عن أي طارئ.