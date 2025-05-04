افادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن "إشكال وقع في زوق مكايل بين ناخبين يدعم كلُ منهما لائحة، والجيش أوقف عملية الإقتراع لخمس دقائق بغية المعالجة".

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