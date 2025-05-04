أوضحت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس، في حديث لـ"النشرة"، أن "نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان حتى الآن مقبولة جداً"، معربة عن "أملها في أن ترتفع في الساعات المقبلة".
وفي حين أشارت إلى أن نسبة الإقتراع في الإنتخابات البلدية والاختيارية تكون عادة أدنى من النيابية، شددت على أن "مسار العملية الإنتخابية حتى الآن جيد جداً".
ورداً على سؤال حول الشكاوى، لفتت إلى أن "أغلبها عبارة عن إستفسارات إدارية أكثر مما هي شكاوى"، مشددة على أن "هناك تعليمات من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بالتعامل معها بأقصى سرعة ممكنة".
كانت هذه تفاصيل خبر فاتن يونس لـ"النشرة": نسبة الاقتراع حتى الآن مقبولة جداً والشكاوى بمعظمها عبارة عن استفسارات ادارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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