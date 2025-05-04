وزارة الخارجية الاماراتية سمحت لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتباراً من 7 ايار 2025

أعلنت وزارة الخارجية الاماراتية، في بيان انه "في تنفيذٍ لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، تقرر إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر اعتبارًا من 7 أيار 2025.

واوضحت انه "ويأتي هذا القرار عقب زيارة العمل التي قام بها رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى دولة الإمارات، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث اتفق الجانبان على استئناف حركة السفر بين البلدين، بعد اعتماد الإجراءات اللازمة لتسهيل التنقل ووضع الآليات المناسبة لضمان ذلك".

وبحسب الخارجية الاماراتية، تشترط الوزارة على مواطني الدولة التسجيل الإجباري في خدمة "تواجدي" قبل السفر، سواء عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات أو من أي دولة أخرى، لضمان التواصل الفعّال خلال فترة الإقامة في لبنان، ةيُمنع مغادرة المنافذ دون استكمال إجراءات التسجيل، تحت طائلة تعليق السفر والمساءلة القانونية.

وطلبت الوزارة من المواطنين تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك تحديد مكان الإقامة في لبنان وتحديثه عند تغييره، إلى جانب أرقام الطوارئ وأسباب الزيارة، مؤكدة أن عدم التسجيل أو عدم تحديث البيانات يُعرض المواطن للمساءلة القانونية.