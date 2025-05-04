الارصاد الجوية: طقس ربيعي متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الى ان "الطقس ربيعي متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها بسبب تأثير منخفض جوّي متوسّط الفعالية متمركز حالياً جنوب قبرص ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر يوم غد الأثنين حيث يتجه شرقاً ويستقر الطقس تدريجياً، ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتباراً من يوم الثلاثاء".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2600 متر وما فوق".

وذكرت ان "طقس الإثنين غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون نعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد ، تنشط الرياح وتتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ٢٦٠٠ متر وما فوق فترة قبل الظهر. يتحسّن الطقس تدريجيًا اعتباراً من المساء ويتحول الى قليل الغيوم".

واوضحت ان "طقس الثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، كما تنخغض نسبة الرطوبة"، مضيفة ان "طقس الأربعاء قليل الغيوم مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية".