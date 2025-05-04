وزارة الزراعة الاردنية قررت منح رخص استيراد لمحصول الليمون اللبناني بمختلف أنواعه

قررت وزارة الزراعة الاردنية منح رخص استيراد لمحصول الليمون اللبناني بمختلف أنواعه، وذلك اعتبارا من تاريخ 10 الحالي، حيث يُسمح بدخول الكميات المستوردة ابتداءً من هذا التاريخ.
كما أفادت بأن استقبال طلبات الاستيراد كان قد بدأ أمس السبت ويستمر حتى نهاية الثلاثاء في 6 أيار 2025.
ويأتي هذا القرار ثمرة المتابعة الحثيثة التي قام بها وزير الزراعة في لبنان نزار هاني، من خلال التنسيق المباشر مع نظيره الأردني الوزير خالد حنيفات.
وقد عبّر هاني عن "شكره وتقديره للوزير خالد موسى شحادة الحنيفات على مبادرته الإيجابية وتجاوبه السريع"، معتبرا أن "هذه الخطوة تمثل دعما حقيقيا للقطاع الزراعي اللبناني، وتسهم في تعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين الشقيقين".
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