مديرية الجمارك ضبطت بالتعاون مع وزارة الزراعة كميات كبيرة من المواد المهربة وفرضت غرامات

حققت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، بالتعاون مع وزارة الزراعة، سلسلة إنجازات ضد شبكات تهريب المنتجات الزراعية خلال الفترة الممتدة بين 25 و30 نيسان 2025، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة وفرض غرامات بمليارات الليرات اللبنانية.
وشملت المضبوطات: ثلاث شحنات من الدجاج النيء بمجموع 2,000 كلغ، فرضت عليها غرامات بقيمة 1,060,000,000 ليرة (مرتين القيمة)، وتم تسليم الكميات إلى المستشفى العسكري.
شحنتان من فاكهة المانغا اليمنية بلغ مجموعها 5,000 كلغ، مع غرامات بقيمة 1,788,000,000 ليرة، وتم إتلاف المضبوطات بإشراف وزارة الزراعة.
شحنة من الإجاص التركي بكمية 3,000 كلغ، فرضت عليها غرامات قدرها 1,432,000,000 ليرة، وتم تسليمها أيضًا إلى المستشفى العسكري.
وأكدت مديرية الجمارك أن "هذه العمليات تصميم الدولة على مواجهة النشاطات غير الشرعية التي تهدد الاقتصاد الوطني، وتلحق الضرر بالإنتاج المحلي، وتعرض سلامة الغذاء وصحة المواطنين للخطر".
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