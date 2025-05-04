تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين: نتانياهو سيعقد اجتماعا هاتفيا مع كاتس ومسؤولين آخرين بعد استهداف مطار بن غوريون

افادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين، بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعقد اجتماعا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ومسؤولين آخرين بعد استهداف مطار بن غوريون".
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية "سقوط صاروخ في محيط مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية " بعد رصد عملية إطلاق من اليمن قال الجيش إنه حاول اعتراضها عدة مرات.
وقال قائد لواء المركز يائير حتسروني من موقع سقوط الصاروخ ويظهر خلفه برج مراقبة مطار بن غوريون، إن "الصاروخ أحدث حفرة بعرض وعمق عشرات الأمتار".
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