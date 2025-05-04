الخامنئي: لو أن الأمة الإسلامية اتحدت لما وقعت مآسي غزة وفلسطين ولما تعرض اليمن للضغوط

ذكر المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، أنّه "عندما نكون، نحن الأمة الإسلامية، متفرقين، فإن الاستعمار وأميركا والكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية وغير الأوروبية سيهيمنون بمصالحهم على مصالح الشعوب".

وخلال لقائه مع القيّمين على شؤون الحج في إيران في حسينية "الإمام الخميني" في طهران، قال الخامنئي: "لو أن الأمة الإسلامية اتحدت وتكاتفت وتضافرت ونسّقت في ما بينها، لما وقعت مآسي غزة وفلسطين، ولَما تعرّض اليمن لهذا الحجم من الضغوط".

إلى ذلك، أوضح أنّه "عندما يتحقق اتحاد الأمة الإسلامية، يحلّ الأمن ويتحقق التقدّم والتآزر، فيكون بمقدورنا مساعدة البلدان الإسلامية الأخرى في الأمور التي لا يملكونها، وهم بدورهم يستطيعون مساعدتنا؛ سيستفيد الجميع بعضهم من بعض".

وأضاف "الحج هو الفريضة الوحيدة التي يكون ظاهرها وباطنها وتركيبها سياسيا مائة بالمائة وان تجمع الناس سويا له طابع سياسي"، مؤكدا ان "مصلحة المسلمين بوحدتهم ولا مصلحة اخرى تعلوها".