إسرائيل تدرس "رداً مباشراً" على صاروخ الحوثيين وغانتس: إنها إيران!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، سقوط صاروخ في محيط مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب، بعد رصد إطلاقه من اليمن، في حادثة تبنّتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بعد نحو ساعتين من وقوعها، وأدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص وتوقف مؤقت لحركة الملاحة الجوية.

وقال قائد لواء المركز في الشرطة، يائير حتسروني، في مقطع مصوّر من موقع الحادث، إن الصاروخ أحدث حفرة "بعرض وعمق عشرات الأمتار"، فيما أظهرت مشاهد متداولة من موقع السقوط سحب دخان كثيفة ترتفع من المنطقة.

ووفق الجيش الإسرائيلي، فقد سُمع دوي انفجار قرب المطار بالتزامن مع صفارات الإنذار التي أطلقت في تل أبيب وعدة مناطق وسط البلاد. كما أعلنت هيئة المطارات استئناف عمليات الإقلاع والهبوط بعد توقف قصير نتيجة الحادث.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، منها "قناة 13"، أن الصاروخ لم يتم اعتراضه رغم محاولات دفاعية متكررة. وأشارت إذاعة الجيش إلى أن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح متفاوتة، بينهم رجل خمسيني وصفت حالته بـ"المتوسطة".

في السياق، أعلن المتحدث باسم سلطة المطارات أن المطار يعمل "بشكل طبيعي"، بينما أظهرت صور ومقاطع منشورة وجود فرق طوارئ وجرافات لإصلاح الأضرار.

من جهتها، قالت جماعة "أنصار الله" في بيان إنها أطلقت "صاروخاً باليستياً فرط صوتي" باتجاه مطار بن غوريون، مشيرة إلى "فشل منظومات الاعتراض الأميركية والإسرائيلية" في منعه، وفق نص البيان الذي لم تؤكده جهات مستقلة بعد.

وحذّرت الجماعة شركات الطيران من مواصلة استخدام المطار، زاعمة أنه "أصبح غير آمن"، فيما لم يصدر تعليق دولي على هذه الدعوة حتى اللحظة.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعقد بنيامين نتانياهو اجتماعاً طارئاً عبر الهاتف مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس وعدد من القادة الأمنيين، لدراسة الردود المحتملة، ومنها "توجيه ضربة مباشرة" إلى أهداف للجماعة داخل الأراضي اليمنية. كما يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر اجتماعاً لاحقاً لمناقشة التطورات في غزة وسوريا.

وفي تعليق له على منصة "إكس"، قال السياسي الإسرائيلي بيني غانتس: "هذه ليست اليمن، إنها إيران. يجب الرد بقوة في طهران"، في إشارة إلى دعم طهران المعلن لجماعة الحوثي.

وتأتي هذه الضربة في سياق تصعيد متواصل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، حين بدأت جماعة الحوثي سلسلة هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على أهداف إسرائيلية وسفن تجارية، في إطار دعمها المعلن للفصائل الفلسطينية في غزة.