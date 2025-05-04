شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزي: الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف فى قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،:" لا الحكومة ولا النواب هينحازوا لطرف على حساب طرف، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، والانحياز للعدالة وتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين، في أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم".

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة، وكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا بشأن الإيجار القديم، منها 26 بعدم الدستورية.

وتابع فوزي:" المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية".

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.







