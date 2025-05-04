شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الشيوخ: الأمن السيبرانى جزء أساسى من حماية الأمن القومى ويجب تعزيز التوعية والان مع تفاصيل الخبر

أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة أول دراسة من نوعها تحت قبة مجلس الشيوخ عن "الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والمقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحى عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد، أهمية الأمن السيبراني كأحد الأعمدة الرئيسية لحماية الأمن القومي في ظل التهديدات الرقمية المتزايدة عالميًا.

من جانبه، قال النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الأمن السيبراني يمثل عنصرًا حيويًا في بناء عالم رقمي منظم، مشيرًا إلى التهديدات المتزايدة التي تستهدف شبكات المعلومات.

وأشاد "عبد المحسن" بالحراك القوي الذي تشهده الدولة في مجال أمن المعلومات، موضحًا أن وزارة الاتصالات أعلنت عن اعتزامها إنشاء منصة توعوية تضم فيديوهات ورسائل صوتية ومرئية، تستهدف رفع الوعي المجتمعي على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، شدد النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على أهمية إعداد جيل قادر على حماية المنظومة المعلوماتية، داعيًا إلى تعزيز تعليم الرياضيات والعلوم الأساسية للنشء باعتبارها أساسًا لبناء كوادر قادرة على مواجهة التحديات الرقمية.

كما حذر النائب محمود سامي الإمام، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من مخاطر الهجمات السيبرانية، مؤكدًا أن بعض الهجمات قد تستهدف بنية حيوية مثل محطات الطاقة باستخدام أدوات بسيطة كأجهزة الحاسب الآلي.

وطالب "الإمام" بضرورة التأكد من جاهزية الأجهزة المصرية لمواجهة هذه التهديدات، حتى تلك الصغيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقترحًا إضافة " وثائق تأمين" كجزء من خطط الدراسة لمواجهة المخاطر.

بدوره أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن الأمن السيبراني لم يعد يقتصر فقط على حماية المعلومات أو المنظومات الإلكترونية، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي المصري، لافتاً إلي أهمية تحويل توصيات الدراسات المقدمة إلى رؤى عملية لمواجهة المخاطر، لاسيما في ظل التحديات الجديدة التي يشهدها العالم، والتي تثير مخاوف مشروعة.