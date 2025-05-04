شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ تطالب بتغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن الأمن السيبراني يُعدّ ركيزة أساسية لحماية البُنى التحتية الرقمية، وله تأثير بالغ في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، حيث يضمن استقرار الدول في وجه التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة بعنوان : الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأضافت أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، كما قامت بتعزيز الجهود المؤسسية لمواجهة المخاطر، وفي مقدمة هذه الجهود يأتي دور المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وهي خطوات مُقدرة لتأمين التحول الرقمي وضمان التنمية المستدامة للدولة.

وأشارت إلى أن الأمن السيبراني يلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وفي القطاع المصرفي، تزداد أهمية الأمن السيبراني لضمان سلامة المعاملات المالية وسرية معلومات العملاء، كما يسهم في بناء الثقة بين المؤسسات المالية والمستخدمين، ومن هنا، يُعدُ تحديث التشريعات خطوة أساسية لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.

وتابعت فوزي: فمع تطور التكنولوجيا، تتطور أساليب الجرائم الإلكترونية، ما يستدعي قوانين مرنة وفعالة تواكب هذا التطور، لهذا أطالب بتكثيف التوعية المجتمعية بمخاطر هذه الجرائم، وتغليظ العقوبات للحد من انتشار هذه الجرائم وتعزيز شعور الأمان الرقمي.

واختتمت وكيل مجلس الشيوخ كلمتاه قائلة: تلعب شركات الأمن السيبراني الناشئة دورًا محوريًا في حماية البنية الرقمية للمجتمعات الحديثة، ما يجعل دعمها ضرورة استراتيجية، ومن المهم وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن نموها واستقرارها، مع إزالة العقبات التي تعيق تطورها، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الشركات نافذة واعدة لتوفير فرص عمل مبتكرة للشباب في مجال يشهد نموًا محليًا وعالميًا، ويضمن جاهزية الدولة لمواجهة التهديدات السيبرانية.