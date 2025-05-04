السعودية تدين وتستنكر استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في "بورتسودان وكسلا" بالسودان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في "بورتسودان وكسلا بجمهورية السودان، وهو ما يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، وتطالب المملكة بالوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيب السودان وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار. وتجدد المملكة موقفها على أن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني - سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية. وتؤكد الوزارة رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة ( الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ ۱۱ مايو ۲۰۲۳م.



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