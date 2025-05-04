اشار محافظ جبل لبنان محمد مكاوي في حديث للـmtv، الى أن "سير العملية الانتخابية مفرح ونحن في عرس انتخابي والزحمة مزعجة ولكّنها أمر إيجابي ودلالة على إقبال الناخبين على الاقتراع".
وأكد اننا "عالجنا الإشكالات بشكل سريع والتنظيم حصل كما هو مخطط له وأنا راضٍ بشكل كبير عن النتيجة اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر مكاوي: سير العملية الانتخابية مفرح وعالجنا الإشكالات بشكل سريع والتنظيم حصل كما هو مخطط له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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