سكاف أمِل بتغليب التوافق بين العائلات في البقاع الغربي وراشيا: لبنان‬⁩ بحاجة لرجال دولة‬⁩ حقيقيين

أعرب النّائب ​غسان سكاف​ عن أمله من أهالي منطقة البقاع الغربي وراشيا وبلدته عيتا الفخار، في "تغليب التّوافق بين العائلات وإعطاء الأولويّة للبرامج التّنمويّة، بدل التّنافس في الانتخابات البلديّة والاختياريّة".

وأشار، أمام وفود زارته في منزله في عيتا الفخار في قضاء راشيا، إلى أنّ التّنافس مشروع وأساسي، ولكن على الخدمة العامّة والإنماء وليس على النّكايات والكيديّات العائليّة أو السّياسيّة أو غيرها من الممارسات الّتي لا تخدم القرى ومصلحة أبنائها".

وركّز سكاف على أنّ "لبنان‬⁩، بلد الفساد من دون فاسدين وبلد السّرقات من دون سارقين، بحاجة إلى ⁧‫رجال دولة‬⁩ حقيقيّين لا أن يقف اللّبنانيّون بالصّف لانتخاب ⁧‫كرتونة إعاشة‬⁩"، مشدّدًا على أنّه "آن الأوان أن نضع رؤيةً إنمائيّةً لقُرانا، وننتخب انطلاقًا من منطق الكفاءات والخبرات وجديّة العمل، وتغليب الاعتبار الإنمائي على اعتبارات الحصص والمكاسب وتصفية الحسابات".