علمت "النشرة" أن الإشكال الذي وقع داخل أقلام الاقتراع في بلدة حمانا ناتج عن اعتداء المرشّح على رئاسة البلدية فادي صليبي، عن لائحة "معًا لإنقاذ حمانا"، على السيد كلود بو سريح بالضرب، في محاولة للتأثير على سير العملية الانتخابية.

وأفادت المعلومات أن السيد بو سريح تقدم بشكوى لدى مخفر الدرك في حمانا، وطلب حضور الطبيب الشرعي لمعاينته.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الإشكال الذي وقع في أحد أقلام الاقتراع في حمانا هو نتيجة اعتداء المرشح فادي صليبي على أحد الاشخاص بالضرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.